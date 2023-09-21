ЦНС: окупанти не можуть запустити в роботу промислові об’єкти через дефіцит прісної води

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

"Наразі окупанти задовольняють потреби захоплених регіонів сходу на 60%, через що води не вистачає навіть на задоволення потреб місцевого населення. Відтак існує загроза опалювального сезону", - зазначають в ЦНС.

Там констатують, що в таких умовах про повноцінний запуск роботи промислових об’єктів не йдеться, зокрема проблеми має нафтохімічна промисловість та лісоперероблювання.

Як повідомляють в українському підпіллі, це призводить до високого рівня безробіття в регіоні.