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МВС: Українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

15.09.2023 / 12:16
Громадяни України можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям.

Про це сказано у повідомленні Facebook-акаунту Міністерства внутрішніх справ.

Одночасно оформити паспортні документи собі та дітям може одних з законних представників для:

  • Особи, яка не досягла 14-річного віку.
  • Особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

"Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова", - сказано у повідомленні.

паспорт, МВС, ЦНАП
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