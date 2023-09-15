МВС: Українці можуть одночасно оформити паспортні документи собі та дітям

Про це сказано у повідомленні Facebook-акаунту Міністерства внутрішніх справ.

Одночасно оформити паспортні документи собі та дітям може одних з законних представників для:

Особи, яка не досягла 14-річного віку.

Особи, яка визнана судом обмежено дієздатною або недієздатною.

Для отримання послуги необхідно подати заяву та відповідні документи до підрозділу Державної міграційної служби, центру обслуговування "Паспортний сервіс" в Україні чи за кордоном або в Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

"Якщо дитині, якій оформлюють закордонний паспорт, виповнилося 12 років, її присутність під час подання документів обов’язкова", - сказано у повідомленні.