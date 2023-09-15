Моральний дух українських бійців сильно впав, – Мосійчук про корупцію військкомів

Про це заявив народний депутат VIII скликання, колишній заступник командира батальйону "Азов" Ігор Мосійчук, повідомляють "Укрновини".

За його словами, рішення президента Володимира Зеленського щодо звільнення всіх військкомів не є панацеєю від тотальної корупції у ТЦК.

"Передусім потрібно змінювати систему. Те, що треба міняти персоналії, немає сумнівів. Там персоналії треба взагалі у в'язницю відправляти часто-густо, а не на фронт, як кажуть. Виходить, ти їх у двері, а вони у вікно. Ось семеро військкомів плюс депутат-військком із Южного, я писав про нього, Смирнов, їх відправили до резервної бригади Сухопутних військ. Їх не на фронт відправили, вони зараз у резервній бригаді. Я це знаю точно", – сказав він.

Мосійчук переконаний: самим звільненням керівників ТЦК не вирішити проблему, треба оновлювати кадрову систему повністю, а головне – підходи.

"Я мав розмову зі Львовом та Черніговом. Сказати, що ситуація погана – це нічого не сказати – у моральному розумінні. Я мав розмову і з нашими воїнами-героями, які лежать у шпиталях, які втратили кінцівки, які втратили здоров'я, які мають поранення, контузії. Президент їх нагородив за мужність, вони здобули ордени. Як ви думаєте, чи прийшов хоч хтось з військкомату, з комісаріату, чи з ТЦК, так? Ні. Вони відправили їм ордени "Новою поштою"… Це навіть не корупція, це – верх цинізму. Це вже за межею добра і зла", – наголосив він.

Більше того, Мосійчук закликав Україну відмовитись від радянських лекал у військовій сфері.

"Оскільки маленька радянська армія ніколи не здобуде перемогу над великою радянською армією", – пояснив він.

У зв'язку з цим він критично сприйняв наказ Міноборони про мобілізацію "кривих, косих, хворих, горбатих", назвавши його абсолютно корупційним.

"Я спілкуюся з офіцерами, які власне займаються виховною роботою, займаються тим, що в бойові частини набирають мобілізованих з ТЦК, з навчальних центрів. Вони просто шоковані, вони не розуміють навіщо", – додав він.

Водночас співрозмовник розкритикував розпочатий процес цифровізації в Україні, який передбачає обмін даними між усіма відомствами, що містять реєстри.

"Ідея, сама по собі, хороша. Але якщо хорошу ідею виконують якісь пройдисвіти або люди, які хочуть побудувати корупційну історію, то все це впирається в тупик", – зазначив він.

Крім того, Мосійчук засудив ідею, озвучену нардепом від "Слуги народу" Давидом Арахамією, про те, що в Україну повертатимуть ухилянтів з-за кордону.

"У мене враження, що роблять все, щоб українці, ті, що за кордоном, в Україну не поверталися. Окрім залякування та передвиборного піару – це ніяк назвати не можна", – зазначив він.

Аналогічної думки Мосійчук дотримується і щодо законопроекту нардепа Федора Веніславського про мобілізацію студентів, які здобувають другу, третю освіту.

"Абсолютно корупційний законопроект. Можна ухвалити рішення, що ці люди або підпадають під мобілізацію, або не підпадають. Це визначатиме чиновник МОНу, Міністерства освіти та науки. Тобто якщо ти чиновникові хабар приніс, то ти не підпадаєш, а якщо не приніс, то підпадаєш. Ну, це знущання", – вважає він.

Екс-нардеп також переконаний, що ВЛК в Україні, "незалежно від війни чи не війни", завжди була величезною корупціогенною складовою.

"Щоб отримати групу, треба нести хабар, при цьому треба нести хабар усім. Особисто мені вставляли такі палиці після замаху, після восьми операцій сорока осколкових поранень... А коли прийшла війна, то всі корупційні навички почали використовуватися, а ціна питання зросла", – додав він.

Резюмуючи, Мосійчук закликав владу України терміново вирішувати виявлені проблеми у сфері корупції в Міноборони – інакше це ще в більш негативній формі позначиться на моральному дусі бійців.