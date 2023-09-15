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Костін і Хан оголосили про відкриття польового офісу МКС у Києві

15.09.2023 / 14:21
Генеральний прокурор Андрій Костін і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан у четвер оголосили про відкриття польового офісу МКС у Києві.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора України.

Генпрокурор зазначив, що робота офісу "підвищить ефективність та оперативність реагування на злочини, які росія продовжує щодня вчиняти проти України та українців". Він також подякував прокурору за роботу над розслідуванням воєнних злочинів в Україні.

За даними української сторони, польовий офіс Міжнародного кримінального суду в Україні є найбільшим представництвом МКС за межами Гааги.

Угоду про відкриття в Україні польового офісу прокурора МКС сторони підписали в Гаазі наприкінці березня цього року. Це сталось після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента росії владіміра путіна та марії львової-бєлової, яка є уповноваженою президента рф з прав дитини.

У березні 2022 року МКС розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти росії.

Костін
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