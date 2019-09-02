Войти | Зарегистрироваться
12:16

понедельник,
02 сентября
Онлайн
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Жизнь
Элитная продукция «Сантехрая» – врезная раковина в ванную
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
Жизнь
Большая страна: 39% людей в мире имеют лишний вес, в Украине – 58%
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Зеленский рассказал о разговорах с Путиным: в МИД не хотели допустить

02.09.2019 / 11:46
Президент Владимир Зеленский заявляет, что перед первым его телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний МИД Украины пытался не допустить этого разговора.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что перед первым его телефонным разговором с президентом РФ Владимиром Путиным тогдашний МИД Украины пытался не допустить этого разговора. Об этом идет речь в интервью Зеленского каналу "1+1", программа "100 дней президента Украины".

Прямая речь: «В МИД очень не хотели ... Руководители моего предшественника очень не хотели допустить разговоров моих с президентом России. Для них это вопрос политический, для меня человеческий. Для них, не дай бог, моряки вернутся из-за разговора Зеленского с Путиным. Я за это их... не хочу говорить мое отношение».

Зеленский рассказал, что позвонил Путину, поскольку видел, что РФ не выполняет решение Международного трибунала ООН по возврату моряков, и Украина ежедневно теряет людей на фронте.

Прямая речь: «Я решил позвонить. Мы познакомились. Был разговор где-то 30 минут. Мы говорили о возвращении наших ребят, о следующих шагах, о войне в Донбассе. Он говорил информацию, которой он обладает. Я говорил информацию, которую знаю я. И это разные информации о том, что происходит на Донбассе. У нас был предметный разговор, мы решили, каким образом и в какой срок мы должны вернуть наших ребят.... И мы говорили о прекращении огня».

Второй раз, по словам Зеленского, он позвонил Путину после гибели украинских военных, и у них снова состоялся "обмен информацией". Вместе с тем президент отметил, что не имеет права раскрывать содержание этого разговора.

Он также назвал сложным моментом за 100 дней президентства именно разговор с Путиным после того, как на Донбассе погибли четверо военных.

Прямая речь: «Мы договорились о более уточненных шагах по возвращению наших ребят, и не только моряков».

Зеленский рассказал, что во время второй беседы президенты договорились о "личной встрече в нормандском формате".

Прямая речь: «Он мне сказал откровенно, что раньше были такие отношения, что никаких встреч быть не может. Но я думаю, что только глядя глаза в глаза, в присутствии западных лидеров мы можем договориться и подписаться, что самое важное».

Источник 

Донбасс, Путин, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 сентября
30 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.