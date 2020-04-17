Вовк отправил Черновол под круглосуточный домашний арест

Об этом свидетельствует трансляция заседания.

Вовк удовлетворил ходатайство обвинения: Черновол должна оставаться дома до 8 июня 2020 года.

Таким образом судья не отпустил Чорновил на поруки народных депутатов фракции "Европейская солидарность" и не принял во внимание позицию адвокатов, отмечавших необоснованности подозрения в умышленном убийстве, объявленное Черновол.

Защита также наставала на нарушении подследственности, ведь по их мнению, Государственное бюро расследовании не имело права заниматься этим делом.

Адвокаты пытались объявить отвод всей группе прокуроров в уголовном производстве и обвинили Вовка в сговоре со следствием.

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