На Закарпатье в храмах УПЦ верующим раздадут 20 тыс масок

На Закарпатье верующим УПЦ, которые примут участие в Пасхальных богослужениях, бесплатно раздадут 20 тысяч медицинских масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 16 апреля в епархиальное управление прибыли защитные медицинские маски, которые были получены от Киевской Митрополии и Международного благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также благотворительный фонд за оказанную помощь и заботу.