Войти | Зарегистрироваться
15:44

пятница,
17 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Закарпатье в храмах УПЦ верующим раздадут 20 тыс масок

17.04.2020 / 14:05
На Закарпатье в храмах УПЦ верующим раздадут 20 тыс масок
Мукачевская епархия УПЦ Источник: Центр информации УПЦ
Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри

На Закарпатье верующим УПЦ, которые примут участие в Пасхальных богослужениях, бесплатно раздадут 20 тысяч медицинских масок.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Мукачевской епархии, 16 апреля в епархиальное управление прибыли защитные медицинские маски, которые были получены от Киевской Митрополии и Международного благотворительного фонда Вадима Новинского в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Отмечается, что это качественные трехслойные маски, с защитным слоем внутри.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор поблагодарил Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также благотворительный фонд за оказанную помощь и заботу.

Источник: Inpress.ua
Закарпатье, УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
17 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.