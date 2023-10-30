Мінвідновлення відібрало 10 громад для пілотного проєкту з відновлення

Як повідомляє пресслужба Мінвідновлення у п'ятницю, з-поміж понад 100 учасників для пілотного проєкту було відібрано Білоцерківську, Богодухівську, Валківську, Вижницьку, Куяльницьку, Нововолинську, Охтирську, Прилуцьку, Хмелівську та Чернеччинську територіальні громади.

"Саме громади мають лідерську роль у процесах відновлення. Одним із наших головних завдань є допомогти їм, не чекаючи перемоги, відбуватися і стати сильнішими. Вони отримають фахову підтримку у розробці планів відновлення, проведенні оцінки корупційних ризиків, посиленні спроможності місцевої влади реагувати на кризи тощо ", - сказав віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Він подякував міжнародним партнерам, завдяки яким ці пілотні проєкти стали можливими - ПРООН в Україні та уряду Японії.

До участі в конкурсі запрошувалися громади, розташовані не ближче ніж за 30 км від зони активних бойових дій. Процес відбору громад для участі в проєкті відбувався відповідно до методології, що містить перелік чітких критеріїв для оцінки їхнього стану. Зокрема, оцінювали ступінь негативного впливу війни на демографічну та економічну ситуацію (рівень відтоку населення та кількість ВПО) і масштаби руйнування критичної інфраструктури.

Імплементація проєкту здійснюється за підтримки міжнародної аудиторської компанії KPMG Ukraine, UNDP Ukraine/ПРООН в Україні та фінансування уряду Японії.