Понад 20 японських компаній та корпорацій планують взяти участь у конференції з відновлення України

Про це стало відомо NHK, передає Укрінформ.

Співрозмовники видання розповіли, що більшість з них представляють будівельний та медичний сектори й були рекомендовані урядом Японії або запрошені урядами Великої Британії та України.

Очікується, що японські будівельні компанії запропонують допомогу в розмінуванні й очищенні територій від наземних мін та відновленні інфраструктури, такої як мости й іригаційні споруди для ведення сільського господарства.

Медичні фірми, серед іншого, розглядають можливості надання дистанційних медичних послуг, аби впоратися з нестачею медперсоналу в Україні.

Окрім приватних компаній, чотири урядові агенції також розглядають можливість участі в заході в Лондоні. Серед них, зокрема, Японське агентство з міжнародного співробітництва (JICA).

Обговорення японськими учасниками пропозицій до конференції наразі ще тривають.

Представляти Токіо на форумі в Лондоні буде міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші.

Як відомо, Велика Британія спільно з Україною проведуть у Лондоні 21–22 червня міжнародну Конференцію з питань відновлення України Ukraine Recovery Conference – 2023.

Конференція буде зосереджена на мобілізації міжнародної підтримки для економічної та соціальної стабілізації України та подальшого процесу відновлення від наслідків війни, у тому числі шляхом екстреної допомоги для негайних потреб та фінансування участі приватного сектору в процесі відновлення.