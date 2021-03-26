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Степанов и Ляшко в открытую лоббируют интересы иностранных фармкомпаний, - Броницкая о том, почему власть не дает производить «Спутник V», о котором договорился Медведчук

26.03.2021 / 16:09
Ответственность за провал вакцинации в Украине в первую очередь несут три человека - президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявила политический эксперт Елена Броницкая.

«Складывается впечатление, что Степанов и Ляшко в открытую лоббируют интересы иностранных фармацевтических компаний. Это касается индийской, это касается и китайской (вакцины. - Редакция). В открытую, просто в открытую!» - возмутилась эксперт.

Броницкая задалась вопросом, почему ни президент, ни премьер не договорились с производителями вакцин от коронавируса, как это сделал глава политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктор Медведчук.

«Также есть вопросы к пану Зеленскому, к нашему премьер-министру Шмыгалю. Почему они не провели переговоры с производителями «Пфайзера», «Модерны», чтобы эти производители дали согласие на производство этой вакцины в Украине? Например, Медведчук еще в декабре договорился с Путиным, чтобы центр им. Гамалеи предоставил нам лицензию и формулу, чтобы производить у нас «Спутник V», - подчеркнула эксперт.

Броницкая напомнила, что Медведчук договорился о возможности производить вакцину на заводе «Биолек» в Харькове.

«У нас есть прекрасный завод, который имеет название «Биолек», это в Харькове. Мы также можем производить (вакцину. - Редакция) тут. Мы могли бы начать вакцинацию гораздо раньше, и уже бы людей вакцинировали. Вот так можно было сделать, если делать по-умному. Медведчук договорился обо всем», - отметила она.

При этом Броницкая пояснила, что Украина благодаря производству своей вакцины не только сохранила бы рабочие места, но и повысила свой престиж в мире.

«Если бы эта вакцина здесь производилась, она была бы уже не российской, она была бы украинской вакциной, только по российской технологии. Уже пошел бы процесс вакцинирования наших людей. У нас были бы сохранены рабочие места и Украина в мире подняла бы свой престиж. А что мы делаем? Знаете, мы всегда ходим с протянутой рукой, и такое ощущение, что мы - страна третьего мира», - заключила политический эксперт Елена Броницкая.

вакцина, Ляшко, Медведчук, Степанов, Броницкая
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