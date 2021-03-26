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У Януковича и Азарова все еще могут быть активы в Украине - Данилов

26.03.2021 / 16:20
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что у бывших президента Виктора Януковича и премьер-министра Николая Азарова, против которых СНБО ввел санкции, могут быть активы в Украине, о чем вскоре станет известно.

"Кто вам сказал, что у этих людей нет активов в Украине? Нужно очень внимательно смотреть, что происходит … Сейчас, когда Кабинет министров и ведомства отработают по каждому их них, вы все увидите. У нас от нашего народа нет никаких тайн. Вы все увидите по каждому из этих субъектов, которые попадают под санкции", - сказал он в эфире программы "Запитання тут ставимо ми" на радио "НВ" 25 марта.

Секретарь СНБО добавил, что "санкции в отношении Януковича и Азарова не являются популизмом".

"Если вы считаете, что на них это (санкции СНБО – ред.) не оказывает влияния, вы очень ошибаетесь", - резюмировал Данилов.

Источник

Янукович, Азаров, Данилов
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