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В посольстве Украины разъяснили порядок въезда украинцев на Кипр с 1 апреля

26.03.2021 / 16:51
В украинском посольстве на Кипре рекомендуют украинским туристам дождаться подтверждения информации о переводе Украины в категорию стран, из которых разрешен въезд.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление посольства.

В посольстве напомнили, что с 1 марта 2021 года на Кипре введено деление стран мира по отдельным категориям (зонам) с точки зрения соблюдения обязательных условий для въезда на территорию страны.

"Принадлежность стран к соответствующим категориям (зонам) пересматривается еженедельно на основании данных отчета Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) с учетом эпидемической ситуации в той или иной стране", - говорится в сообщении.

В посольстве отмечают, что по состоянию на 25 марта Украина отнесена к "серой" зоне, что предусматривает ряд ограничений на въезд.

"Официального подтверждения кипрской стороны о переводе Украины с 1 апреля в другую категорию стран не обнародовалось. Рекомендуем потенциальным туристам и визитерам Кипра дождаться подтверждения информации, которая должна быть обнародована на официальных кипрских ресурсах или сайте посольства", - сообщили в посольстве.

Ранее в украинском представительстве Минтуризма Кипра рассказали ЕвроПравде, что до 31 марта Украина останется в "серой зоне", с запретом въезда туристов. Однако учитывая ситуацию, ожидается, что с 1 апреля ее отнесут к "красной зоне". Это означает, что прибывшим из Украины нужно будет сдавать ПЦР-тест за 72 часа до вылета, а потом еще один - по прибытии, в аэропорту Ларнаки или Никосии.

Источник

въезд, Кипр
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