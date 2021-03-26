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Украина может запросить экстрадицию Януковича

26.03.2021 / 15:49
Офис генерального прокурора рассматривает возможность начала процедуры экстрадиции в Украину беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

25 марта апелляционный суд признал законным избрание для него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции стороны защиты по избрании меры пресечения для Януковича в виде содержания под стражей в рамках расследования по делу о захвате государственной власти (ч.1 статьи 109 Уголовного кодекса).

Теперь Офис генерального прокурора заявил о своем праве начать процедуру экстрадиции экс-президента, а также о праве обратиться в суд для получения разрешения на специальное досудебное следствие.

Напомним, 4 мая 2020 года Печерский райсуд Киева заочно арестовал бывшего президента Украины Виктора Януковича сроком на два месяца по новому делу об узурпации власти. В частности, его обвиняют в том, что в сентябре-октябре 2010 года он пытался незаконно увеличить объем своих властных полномочий как президента Украины.

Добавим, 24 января 2019 года Януковича признали виновным в государственной измене и заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

Источник

суд, Янукович
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