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МО Британії прокоментувало повідомлення про втрати росіян протягом останніх шести тижнів

28.11.2023 / 14:21
Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс відреагував на повідомлення розвідки свого відомства про те, що протягом останніх шести тижнів втрати російських окупаційних військ є найвищими з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Як пише "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter (X).

За його словами, президент рф владімір путін посилює своє вторгнення в Україну, безглуздо посилаючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

"Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхній наступ, але ми не можемо заспокоюватися", – зазначив Шаппс.

Міністр оборони Великої Британії також наголосив, що Україна потребує непохитної підтримки Заходу, щоб боротися та перемогти у війні.

МО Британії
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