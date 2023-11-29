МО Британії прокоментувало повідомлення про втрати росіян протягом останніх шести тижнів

Як пише "Європейська правда", свій коментар він опублікував у Twitter (X).

За його словами, президент рф владімір путін посилює своє вторгнення в Україну, безглуздо посилаючи на смерть більше росіян, ніж будь-коли з початку повномасштабної війни.

"Хоробрість українців та підтримка Заходу стримують їхній наступ, але ми не можемо заспокоюватися", – зазначив Шаппс.

Міністр оборони Великої Британії також наголосив, що Україна потребує непохитної підтримки Заходу, щоб боротися та перемогти у війні.