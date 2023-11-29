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Донька путіна стала співвласником найбільшого виробника дронів у рф

29.11.2023 / 11:14
Фонд "національний інтелектуальний розвиток", який очолює дочка російського диктатора володимира путіна, став співвласником найбільшого виробника дронів у рф.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Верстка".

Зазначається, що фонд "національний інтелектуальний розвиток", який очолює катерина тихонова, придбав 10% компанії "геоскан". Цю частку було придбано у засновника "геоскану" олексія семенова, який володіє 87,5%. Решту 2,5% контролює гендиректор фірми олексій юрецький.

Група компаній "геоскан" - найбільший у росії виробник цивільних авіаційних безпілотників, а також програмного забезпечення для фотограмметричної обробки даних.

На початку липня 2023 року Україна наклала на "геоскан" санкції у зв'язку з тим, що продукція компанії інтегрована в ланцюг виробництва товарів і послуг військового та/або подвійного призначення.

Це сталося через три місяці після того, як глава уряду Башкирії андрій назаров анонсував створення на потужностях "геоскан-уфа" безпілотників для війни проти України.

катерина володимирівна тихонова є молодшою дочкою володимира путіна. Керівник центру національного інтелектуального резерву мду ім. М. В. Ломоносова, директор фонду "національний інтелектуальний розвиток" (нір), що діють під брендом компанії "іннопрактика" і реалізують спільно з мду масштабний інвестиційний проєкт зі створення в москві науково-технологічної долини на Воробйових горах.

З квітня 2022 року перебуває під санкціями всіх країн Європейського Союзу, Великої Британії, Японії, Австралії, Канади, США та інших держав.

дрони
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