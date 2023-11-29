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У росії вербують жінок до штурмових загонів на війну проти України

29.11.2023 / 12:16
Батальйон держави-агресора росії під назвою "еспаньйола" вербує жінок до штурмових загонів на війну проти України.

Про це повідомляють "Важливі історії" у вівторок, 28 листопада.

Батальйон "еспаньйола" організували футбольні хулігани. За інформацією видання, жінки "реалізовуються" не тільки в снайперській справі, а й працюють у підрозділах зв'язку, медицини, безпілотників, радіоелектронної боротьби, також задіяні як штурмовики.

"Щоб дізнатися про подробиці, журналістка "Важливих історій" написала одному з адміністраторів телеграм-каналу "еспаньйоли" під виглядом кандидата та отримала таку відповідь: "Перший контракт — 6 місяців. З них 1–2 — навчання та злагодження. На цей час – 110–120 тисяч рублів. Далі у зоні бойових дій ця сума множиться на два", - сказано у повідомленні.

Також видання пише, що другий контракт можна укласти, його умови обговорюється індивідуально. В разі поранення жінці-добровольцю обіцяно допомогу у розмірі від 1 до 3 млн рублів, а за її смерть близькі отримають 5 млн.

росія
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