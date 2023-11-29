Боррель не бачить "втоми від війни" серед європейських країн

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у Брюсселі на брифінгу з главою МЗС України у відповідь на питання ЗМІ.

"Щиро кажучи, я не бачу ознак того, що серед країн-членів є те, що ви називаєте "втомою". Усі стурбовані, і усі визнають успіхи українців – про які не завжди достатньо говорять", – відповів Боррель.

Він зазначив, що серед успіхів, наприклад, функціонування "зернового коридору" без росії, що стало можливим через витіснення Чорноморського флоту рф із західної частини моря; закріплення ЗСУ на лівому березі Дніпра під Херсоном.

"Я переконаний, що країни-члени продовжать підтримувати Україну, тому що для нас це – екзистенційне питання. Ми не можемо дозволити собі "втому", тому що це наше зобов’язання", – додав головний дипломат ЄС.