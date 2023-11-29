Через шторм на Чорному морі російські захисні споруди біля Керченського мосту зазнали руйнувань

Про це повідомляє Телеграм-канал Крымский ветер.

Зазначається, що після вдалих атак Сил оборони України на Кримський міст, росіяни розмістили біля нього бони і захисні споруди. Так загарбники розраховували захистити його від ударів з моря. Однак стихія зруйнувала захисні спорудження окупантів.

Нагадаємо, тимчасово окупований Крим накрив потужний шторм, морською водою змило окопи російських окупантів на узбережжі.

Через "шторм століття", як назвали в Криму негоду, що вирує на півострові, на території 10 "муніципалітетів" запроваджено режим надзвичайної ситуації, ще у трьох – режим загрози НС.