Войти | Зарегистрироваться
06:15

четверг,
30 ноября
Онлайн
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Країна
Кулеба навів сім прикладів порушення росією домовленостей у результаті переговорів
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
Фінанси
Марченко: Україні стає все важче отримувати фінансову підтримку
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Політика

Європарламент виступив за те, щоб Єврорада почала переговори щодо вступу України до ЄС

29.11.2023 / 17:27
Європейський парламент публічно виступив за те, щоб Єврорада підтвердила початок переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Рішення про підтримку переговорів з Україною оголосила Конференція президентів, заявила президентка Європарламенту Роберта Метсола на конференції щодо євроінтеграції України, передає "Європейська правда".

"У вівторок Конференція президентів провела зустріч зі спікером Верховної Ради України Русланом Стефанчуком. Україна докладає вражаючих зусиль для проведення реформ. Країна продемонструвала тверду основу для того, щоб відкрити переговори про вступ", - зазначила вона.

Президентка Європарламенту наголосила, що процес вступу країни до Євросоюзу - не лише перенесення європейських законів і правил у національне законодавство, а й процес, що потребує перетворень у суспільстві країни.

Конференція президентів у своєму комюніке зазначила про віру в те, що Україна продовжить амбітно втілювати усі необхідні реформи для завершення виконання рекомендацій Єврокомісії, щоб якнайшвидше відкрити переговори про вступ.

"Україна є і залишатиметься пріоритетом для Європарламенту. Україна може розраховувати на безперервні зусилля і нашу готовність підтримувати легітимні амбіції і прагнення українського народу. Лідери політичних груп планують посилити співпрацю з Верховною Радою у 2024 році, зокрема шляхом зустрічей між комітетами та ознайомчих візитів", - зазначили лідери політичних груп.

ЄС, Єврорада, ЄП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 ноября
28 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.