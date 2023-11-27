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Bloomberg: росія починає відправляти безкоштовне зерно в Африку

27.11.2023 / 10:12
Партії безкоштовного російського зерна мають почати надходити в Африку протягом кількох днів з метою нової спроби рф посилити свій вплив на континенті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Президент росії володимир путін на липневому російсько-африканському саміті у санкт-петербурзі пообіцяв безкоштовно відправити зерно до шести африканських країн. російський президент вдався до такого кроку на тлі критики, що війна росії проти України та її вихід із «зернової угоди» сприяли збільшення світових цін на продовольство та добрива, йдеться у матеріалі.

Загальний обсяг поставок зерна становитиме 200 тисяч тонн до кінця 2023 року, повідомило агентство «Інтерфакс» у Міністерстві сільського господарства росії. Першими збіжжя отримають Сомалі та Буркіна-Фасо. Окрім цього, путін заявив у липні, що Зімбабве, Малі, Еритрея та Центральноафриканська Республіка отримають від 25 до 50 тисяч тонн зерна кожна. Такі об’єми зерна є лише часткою того, що споживають перелічені країни, пише Bloomberg.

«Прагнення росії зміцнити зв’язки з африканськими державами шляхом збільшення торгівлі та розміщення найманців пвк «вагнер» для підтримки нестабільних урядів слідує за зусиллями США та їх союзників ізолювати її у відповідь на вторгнення в Україну», – йдеться у повідомленні.

Однак, за оцінками Bloomberg, рф залишається другорядним гравцем у торгових відносинах із Африканським континентом – у 2022 році її торгівля становила 18 мільярдів доларів, тоді як у Китаю це значення становило 282 мільярди доларів.

зерно, Bloomberg
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