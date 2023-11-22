ISW: влада росії намагається отримати контроль над усіма системами відеоспостереження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Повідомляється, що мінцифри рф виступило з ініціативою створення єдиної платформи для зберігання та обробки відеоматеріалів з усіх систем відеоспостереження в росії, вартість якої, як повідомляється, становитиме близько 134 млн. доларів.

У росії налічується близько 1,2 млн камер відеоспостереження, близько половини з яких наразі доступні російському уряду. До 2030 міністерство цифрового розвитку росії планує збільшити кількість камер спостереження по всій країні до 5 млн штук, і інтегрувати їх в програмне забезпечення для розпізнавання осіб і зображень.