Експерти: росія фактично втратила здатність погрожувати своїм сусідам

Про це пише в п’ятницю американське спеціалізоване видання Stars and Stripes із посиланням на експертний звіт, передає Укрінформ.

«росія фактично втратила силові позиції, а також здатність загрожувати своїм сусідам шляхом проєктування своєї військової могутності»,- наводить видання один з експертних висновків.

Війна, яку рф розв’язала проти України, надзвичайно зашкодила її армії й тепер ставить під сумнів здатність Кремля утримувати значні сили на західному фланзі, на кордоні з країнами НАТО. У дослідженні стверджується, що стратегічна мета москви перетворити Калінінградську область на плацдарм для домінування в центральній частині Балтійського регіону «фактично була скасована».

Водночас, можливість України поставити під удар російську військову інфраструктуру в районі Криму виявила слабкі сторони систем берегової оборони рф. Ці ж вразливості російських сил мають місце вздовж балтійського узбережжя.

Крім того, були виснажені військові частини та з’єднання рф, які вона утримувала раніше у західних регіонах, оскільки вони були переміщені на поле бою в Україну. Тож, якими б не були результати війни в Україні, росія не зможе відновити військову перевагу на Балтійському театрі воєнних дій і навіть встановити приблизний баланс сил з НАТО, зазначається у звіті.

"москва, очевидно, буде змушена покладатися на свої ракети дальнього радіуса дії та заяви про свій ядерний потенціал, щоби якось компенсувати свою військову вагу в регіоні. росії також буде необхідно зберігати розташування власних сил уздовж кордону з Україною у довгостроковій перспективі", - зауважується в публікації.