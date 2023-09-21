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Байден: США прагнуть уникнути конфліктів із Китаєм

20.09.2023 / 11:14
Сполучені Штати прагнуть уникнути виникнення конфліктів із Китаєм та готові співпрацювати у питаннях, де прогрес залежить від спільних зусиль.

Про це заявив у вівторок під час виступу перед Генасамблеєю ООН в Нью-Йорку президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Коли йдеться про Китай, я хочу бути чітким і послідовним: ми прагнемо відповідально управляти конкуренцією між нашими країнами, щоби вона не переростала в конфлікт»,- заявив президент США.

Він підкреслив, що Сполучені Штати виступають проти агресії й залякування та мають намір продовжувати захищати свободу судноплавства, польотів, а також рівних правил економічної взаємодії, щоби забезпечити процвітання на десятиліття вперед.

«Але ми також готові співпрацювати з Китаєм у питаннях, де прогрес залежить від наших спільних зусиль», - підкреслив Байден.

Він зауважив, що одна з найважливіших сфер, яка потребує такої взаємодії – це протидія кліматичним змінам.

Байден
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