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Байден: Ціна за мир для рф - це капітуляція України

20.09.2023 / 09:10
Тільки росія стоїть на шляху до миру в Україні, тому що ціна за мир для рф - це капітуляція України, українські території та українські діти, заявив президент США Джо Байден.

"Незаконна, неспровокована, загарбницька війна, розв'язана росією проти її сусіда України. Як і всі країни світу, Сполучені Штати хочуть, щоб ця війна закінчилася. Жодна країна не прагне закінчення цієї війни більше, ніж Україна. Ми рішуче підтримуємо Україну в її зусиллях щодо досягнення дипломатичного рішення, яке забезпечить справедливий і міцний мир. Тільки росія, тільки росія відповідальна за цю війну", - сказав Байден у своїй промові на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент США наголосив, що лише рф може негайно покласти край війні проти України.

"І тільки росія стоїть на шляху до миру, тому що ціна за мир для росії - це капітуляція України, території України та діти України. росія вважає, що світ втомиться і дозволить їй без наслідків жорстоко поводитися з Україною. Але я вас запитую: якщо ми відмовимося від основних принципів США заради умиротворення агресора, чи зможе будь-яка держава - член цього органу почуватися впевненою у своєму захисті? Якщо ми дозволимо розділити Україну, чи буде забезпечено незалежність будь-якої нації? Я з усією повагою припустив би, що відповідь - ні", - заявив Байден.

Лідер США закликав протистояти цій "неприкритій агресії сьогодні та стримувати інших потенційних агресорів завтра".

"Ось чому Сполучені Штати разом із нашими союзниками та партнерами у всьому світі і далі підтримуватимуть хоробрий народ України, який захищає свій суверенітет, територіальну цілісність і свою свободу", - запевнив президент.

За його словами, це інвестиція не лише в майбутнє України, а й у майбутнє кожної країни, яка прагне миру, що "базується на основних правилах, які однаково застосовні до всіх націй і підтримують права кожної нації, незалежно від того, наскільки вона велика чи мала".

Як повідомлялося, у Нью-Йорку відбудеться 78-ма сесія Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй. 19-23 і 26 вересня світові лідери зберуться разом, щоб узяти участь у щорічних загальних дебатах високого рівня.

Байден
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