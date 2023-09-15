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Байден: США прагнуть уникнути конфліктів із Китаєм
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Байден: Ціна за мир для рф - це капітуляція України
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Представник рф в суді ООН повторив пропагандистську брехню про глибоко вкорінений "нацизм" серед українців
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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Підласа: Бюджетний комітет підтримав законопроект про перегляд Держбюджету України
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Какими бывают скамейки для сада: популярные материалы05.08.2023 / 16:59Садовая скамейка - простое и функциональное украшение придомовой территории, которое может выглядеть стильно и современно, и одновременно станет комфортным местом для отдыха. Производители сегодня предлагают скамейки разных форм и размеров, поэтому выбрать подходящий вариант обычно не составляет труда. Сложность может возникнуть лишь на этапе выбора материала, ведь скамейка постоянно находится под воздействием погодных условий, а значит, должна быть прочной и практичной.Последние новости рубрики
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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