Представник рф в суді ООН повторив пропагандистську брехню про глибоко вкорінений "нацизм" серед українців

путін тоді пояснив повномасштабне вторгнення "геноцидом на Донбасі".

Україна наполягає, що москва зловживала Конвенцією про заборону геноциду. Нагадала про заяви путіна, заступника голови радбезу дмитра медведєва, міністра закордонних справ сергія лаврова, послів росії при ООН та ЄС.

Представник рф в суді геннадій кузьмін ці заяви заперечує. Він сказав, що москва почала війну "за статтею 51 Статуту ООН з самозахисту, і це не має відношення до Конвенції про геноцид".

"Україна говорить про те, що росія використовувала слово "геноцид" для опису дій української влади. Але заяви не можуть бути порушенням", – заявив він.

кузьмін повторив пропагандистську брехню про боротьбу України проти "народів Донбасу" та про глибоко вкорінений "нацизм" серед українців.

"Нацисти в Україні походять від ОУН, пособника нацистів", – заявив Кузьмін.

"Батьками українського нацизму" він назвав Степана Бандеру, Романа Шухевича й Андрія Мельника. Зарахував до них і президента Володимира Зеленського.

російська сторона вимагає відхилити українську скаргу як неприйнятну.

Нагаємо: Міжнародний суд у Гаазі у Нідерландах отримав відповідь від росії за позовом України про геноцид. Наша країна вважає, що в рф спотворили поняття "геноцид" – президент володимир путін ужив це слово у зверненні перед початком військової агресії в Україні.

У росії заявили, що путін використав поняття "геноцид" не як визначення, дане Конвенцією про геноцид, а як "поняття міжнародного звичаю або національного законодавства". Проте це поняття визначається однаково у всіх випадках.