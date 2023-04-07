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Вольфович: білорусь може розмістити ядерну зброю де завгодно

07.04.2023 / 18:30
У білорусі передумали розміщувати ядерну зброю на кордоні з Польщею.

Водночас її можна розмістити де завгодно. Про це заявив держсекретар ради безпеки білорусі Олександр Вольфович, передає Gazeta.ua.

За його словами, з часів срср у країні збереглися понад 40 точок для ядерної зброї.

"білорусь вся знаходиться біля західних кордонів. Це західний форпост союзної держави. Не обов'язково розміщувати їх біля кордонів Польщі, Литви та Латвії. Можна розмістити де завгодно. Відстань і протяжність білорусі – 600 км. Вона дозволяє розмістити де завгодно", – заявив він.

Вольфович додав, що в білорусі дуже багато місць для розміщення ядерної зброї.

"На території білорусі, коли був білоруський військовий округ (за часів срср – Gazeta.ua), було понад 43 точки розміщення ядерної зброї. Вони всі збереглися – президент сказав", – додав Вольфович.

білорусь, Вольфович
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