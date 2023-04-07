Politico: Голова КНР не показав жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни проти України

Про це пише американське видання Politico з посиланням на анонімного французького дипломата.

На другий день державного візиту Макрона до Китаю Сі зайняв свою давню позицію щодо повномасштабного вторгнення росії в Україну, заявивши, що “всі сторони” мають “обґрунтовані побоювання з приводу безпеки”, і не дав жодних натяків на те, що він буде використовувати свій вплив, щоб допомогти припинити конфлікт.

«Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність і спокій», – так далеко зайшов китайський лідер під час пресконференції у Великій залі народних зборів у Пекіні.

За його словами, мирні переговори мають бути відновлені якомога швидше з урахуванням “розумних міркувань безпеки всіх сторін з посиланням на Статут ООН”. Ці “переговори” повинні враховувати, за словами Сі, пошук політичного рішення і створення збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки, додав він, сидячи поруч з Макроном.

Французький президент прибув до Китаю в середу в надії змусити Китай використати свої важелі впливу на росію для припинення конфлікту, а також змусити Пекін виступити проти загрози Кремля розмістити ядерні ракети в білорусі.

За словами французького дипломата, обізнаного про перебіг переговорів, під час особистої зустрічі з Сі Макрон висловив заклопотаність Заходу тим, що Пекін постачатиме зброю в рф. Але французький лідер, схоже, не отримав необхідних результатів.

«Президент закликав Сі не здійснювати постачання в росію, які допоможуть її війні проти України. Сі сказав, що ця війна не його», – сказав дипломат, говорячи на умовах анонімності, щоб описати закрите засідання.

Переговори, які чиновник Єлисейського палацу, тим не менш, назвав “відвертими і конструктивними” – у підсумку тривали півтори години.

Після цього дійство перейшло в церемонію підписання, де офіційні особи та бізнесмени уклали кілька угод, включно з продажем 160 літаків Airbus. За даними Єлисейського палацу, китайський уряд схвалив купівлю 150 літаків A320 Neo і 10 літаків A350 – поставки, які були частиною угоди на €36 млрд, про яку Airbus оголосив минулого року. Ця інформація суперечить попередній інформації від чиновника Єлисейського палацу, який заявив, що ведуться переговори про нову угоду.

Під час церемонії підписання контрактів усі китайські міністри та керівники підприємств глибоко кланялися Сі, перш ніж підписати контракти зі своїми французькими колегами.

Потім Сі та Макрон вийшли на свій спільний виступ, який було названо “пресконференцією з комуністичними характеристиками” – по суті, це означає, що запитання пресі ставити не дозволяється.

Макрон також закликав Сі прямо засудити агресію росії проти України.

«Говорити про мир і стабільність означає говорити про війну, яку росія веде проти України. Ви зробили кілька важливих зауважень. Це війна, яка стосується всіх нас, тому що один із членів Ради Безпеки вирішив порушити статут ООН. Ми не можемо з цим змиритися», – сказав французький лідер.