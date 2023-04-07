Сі Цзіньпін: Позиція Китаю стосовно «кризи в Україні» зводиться до підтримки переговорів про мир

Про це йдеться в повідомленні МЗС КНР про тристоронню зустріч лідерів у Пекіні, передає кореспондент Укрінформу.

«Позиція Китаю щодо України зводиться до підтримки переговорів про мир. Китай закликає сторони бути раціональними та спільно створювати умови для мирних переговорів», - сказав Сі європейським колегам, зауваживши, що Китай самостійно, виходячи з власних інтересів, визначає свою позицію стосовно російсько-української війни.

За словами очільника Китаю, наразі нагальним пріоритетом є забезпечення припинення вогню та протидія «діям, які ще більше розпалюють або ускладнюють ситуацію (у війні – ред.)».

Він зауважив, що Китай продовжить відігравати позитивну роль у сприянні мирним переговорам.

«Китай підтримує зусилля ЄС щодо пропозиції підходів і планів політичного врегулювання «кризи в Україні», а також для побудови збалансованої, ефективної та сталої структури європейської безпеки, яка відповідає фундаментальним і довгостроковим інтересам ЄС», - зазначив Сі.