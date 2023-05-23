Орбан назвав причину блокування коштів на допомогу Україні

Як повідомляє РБК-Україна, про це в інтерв'ю Bloomberg заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Глава угорського уряду підтримав позицію міністра закордонних справ Петера Сіярто, який заявляв, що Угорщина продовжить блокувати нові санкції проти росії та подальшу допомогу Україні від Євросоюзу нібито через рішення Києва включити OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

"Це питання принципу… Якщо така країна, як Україна, хоче отримати вашу фінансову підтримку, якщо вам потрібні наші гроші, будь ласка, поважайте нас і не запроваджуйте санкції проти наших компаній", - заявив Орбан.

Варто зауважити, що OTP Bank небезпідставно опинився у списку міжнародних спонсорів війни росії проти України. Він продовжує вести свій бізнес у РФ вже 15 місяців війни, а також фактично визнає так звані "л/днр".

Нагадаємо, що 15 травня у ЗМІ з'явилася інформація про те, що Угорщина блокує виділення восьмого траншу коштів Євросоюзу, які мали направити на закупівлю озброєння Україні.

Пізніше Сіярто підтвердив, що його країна виступає проти ініціативи ЄС. Він спробував виправдати це внесенням угорського OTP Bank до списку міжнародних спонсорів війни.

Також Угорщина заблокувала новий пакет антиросійських санкцій Євросоюзу. Поки що цю інформацію наводять лише у ЗМІ.