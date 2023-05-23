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Пентагон: Надання Україні F-16 не змінить ситуацію кардинально

23.05.2023 / 17:28
Пентагон вважає, що передача Україні винищувачів F-16 не змінить ситуацію кардинально. Винищувачі не змінять баланс докорінно у війні росії проти України.

Про це сказав міністр Військово-повітряних сил США Френк Кендалл, передає "Голос Америки".

Але передача Україні винищувачів F-16 важлива в середньостроковій перспективі.

"Надання Україні F-16 створює проміжні можливості, яких українці поки що не мають, але це не змінить ситуацію кардинально, адже поки що авіаційна сила не була вирішальним фактором у війні", – вказав Кендалл.

Він відзначив ефективність систем протиповітряної оборони України.

На запитання про терміни передачі зброї міністр сказав, що багато деталей потрібно з'ясувати. На передачу Україні F-16 у кращому разі піде кілька місяців.

F-16, Кендалл
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