Польща вважає білоруських і російських офіцерів причетними до організованих атак на польських прикордонників

Про це повідомляє "Європейська правда".

Польська Прикордонна служба в понеділок повідомила про суботній інцидент, у результаті якого іноземці, деякі з яких були в масках, пошкодили лобове скло службового автомобіля, агресивно реагуючи на патрулі.

"білоруська (прикордонна – ред.) служба за підтримки постійно намагається створити маршрут нелегальної міграції через нашу країну", – стверджують польські прикордонники, зауважуючи, що нелегальні мігранти щодня з’являються на території, доступній лише для білоруських прикордонників.

Урядовий уповноважений Польщі з питань безпеки інформаційного простору Станіслав Жарин назвав дії рф і білорусі "гібридною операцією".

"росія залишається головним бенефіціаром дій проти Європи. Запуск маршруту нелегальної міграції проти НАТО був частиною агресивних дій проти Заходу. росія все ще розраховує на можливість дестабілізувати регіон", – прокоментував він у Twitter.

Нагадаємо, з літа 2021 року режим лукашенка організував гібридну міграційну кризу на кордонах європейських сусідів білорусі, сприяючи прибуттю на кордон людей з Африки та Близького Сходу, які намагаються потрапити до ЄС. Країни Балтії і Польща вважають це помстою за жорстку позицію щодо репресій лукашенка проти білоруської опозиції і громадянського суспільства.