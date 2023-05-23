Войти | Зарегистрироваться
01:39

среда,
24 мая
Онлайн
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Країна
МОЗ: В понад 50% випадків медична допомога не відповідає стандартам і протоколам
Кабмін розширив повноваження військкоматів
Країна
Кабмін розширив повноваження військкоматів
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Надзвичайні події

росія почала евакуацію на об'єкті "бєлгород-22", де зберігаються боєзапаси для ядерного озброєння

23.05.2023 / 12:16
У Бєлгородській області держави-агресорки російської федерації у терміновому режимі почали евакуацію на об'єкті "бєлгород-22", де росіяни зберігають боєзапаси для ядерного озброєння.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Є навіть додаткова інформація щодо "евакуаційних заходів". У терміновому режимі об'єкт "бєлгород-22" – це, власне, сховище ядерних боєприпасів – так само росіяни евакуюють з району, там неподалік Грайворона знаходиться", – розповів Юсов.

Він підтвердив, що на об'єкті "бєлгород-22" зберігалася частина боєзапасів для ядерного озброєння.

Крім того, Юсов наголосив, все, що відбувається на території держави-агресорки російської федерації, – це внутрішній конфлікт.

"Сьогодні структури, які взяли на себе відповідальність за сьогоднішні заходи – "Русский добровольческий комплекс", легион "Свобода России" – власне складається з громадян російської федерації. І сьогодні ці громадяни росії повернулися додому, там їх зустріли і підтримали інші жителі цих територій", – сказав він.

Юсов
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
23 мая
22 мая
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.