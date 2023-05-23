росія почала евакуацію на об'єкті "бєлгород-22", де зберігаються боєзапаси для ядерного озброєння

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в етері телемарафону.

"Є навіть додаткова інформація щодо "евакуаційних заходів". У терміновому режимі об'єкт "бєлгород-22" – це, власне, сховище ядерних боєприпасів – так само росіяни евакуюють з району, там неподалік Грайворона знаходиться", – розповів Юсов.

Він підтвердив, що на об'єкті "бєлгород-22" зберігалася частина боєзапасів для ядерного озброєння.

Крім того, Юсов наголосив, все, що відбувається на території держави-агресорки російської федерації, – це внутрішній конфлікт.

"Сьогодні структури, які взяли на себе відповідальність за сьогоднішні заходи – "Русский добровольческий комплекс", легион "Свобода России" – власне складається з громадян російської федерації. І сьогодні ці громадяни росії повернулися додому, там їх зустріли і підтримали інші жителі цих територій", – сказав він.