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Найбільша криптобіржа перестає підтримувати операції з російським рублем

12.12.2023 / 15:23
З 31 січня 2024 року найбільша криптобіржа перестане підтримувати операції з російським рублем.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"За рішенням про вихід з росії та продаж бізнесу компанії CommEX, Binance P2P припинить підтримку російського рубля (rub), зокрема таких торгових пар: USDT/rub, BTC/rub, FDUSD/rub, BNB/rub, ETH/rub, BUSD/ rub та rub/rub з 31 січня 00:00 (UTC)", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що користувачі можуть здійснювати P2P-торгівлю з російським рублем (rub) на платформі CommEX без комісій.

Нагадаємо, у березні Binance заборонила росіянам операції з доларом і євро. Таке рішення пояснили обмеженнями в рамках десятого пакета санкцій Євросоюзу проти рф.

У вересні стало відомо, що біржа Binance вирішила покинути ринок росії, а в листопаді Binance повідомила про блокування депозитів у рублях.

рубль, Binance
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