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Блінкен назвав пакет допомоги на $110 млрд "абсолютно життєво необхідним" для України

12.12.2023 / 17:27
Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав пакет допомоги на $110 млрд "абсолютно життєво необхідним" для України. Він вказав, що єдині люди, які будуть раді, якщо додатковий бюджетний запит не буде проголосований і затверджений Конгресом, сидять у москві, Тегерані і Пекіні.

Про це передає CNN.

"Для України це абсолютно життєво необхідно, тому що вони досягли значного прогресу за останній рік у відсічі російської агресії та повернули понад 50 відсотів території. Ця територія була захоплена в лютому 2022 року, але зараз вони ведуть запеклі бої на південному сході, і у нас закінчується фінансування для них", – сказав Блінкен у інтерв'ю на каналі CNN 11 грудня.

90% виділених коштів у сфері безпеки на допомогу Україні фактично інвестують в американські компанії. Кошти залишаться у США.

"Настав час дійсно активізуватися, тому що якщо ми цього не зробимо, ми знаємо, що станеться, путін зможе безкарно просуватися вперед, і ми знаємо, що він не зупиниться на Україні, і він цілком може напасти на країну НАТО, що змусить нас виконувати наші зобов'язання перед нашими союзниками по НАТО", - заявив Блінкен.

Ведучий спитав, чому адміністрація президента Джо Байдена не погоджується на посилення захисту кордонів, якого вимагають республіканці. Блінкен пояснив, що адміністрація виділила вісім днів на те, щоб президент вніс на розгляд Конгресу "перший законопроєкт про імміграційну реформу".

"На жаль, Конгрес не відреагував на цей запит про виділення додаткових коштів у розмірі шести мільярдів доларів на посилення безпеки кордонів, в тому числі на збільшення кількості людей і агентів на кордоні. Тож я знаю, що це значною мірою є частиною дискусії, і президент повністю готовий до неї. Готовий до співпраці", - вказав держсекретар.

Блінкен
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