ЄК схвалила механізм використання доходів від заморожених активів росії на користь України

Про це журналістам повідомив високопосадовець ЄС на закритому брифінгу, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Співрозмовник журналістів зазначив, що Єврокомісія не публікуватиме пропозицій, а передасть їх Європейській раді для вивчення й ухвалення рішення.

Він пояснив, що пропозиція ЄС випливає із ситуації, за якої після знерухомлення активів Центробанку росії в європейських країнах центральні депозитарії (фінустанови, які використовуються для транзакцій між покупцями й продавцями) були змушені покласти в банки частину з цих активів, які приносили прибуток.

"Згодом це принесло велику суму доходу, що і далі зростає. Ці виняткові доходи є лише завдяки рішенню про іммобілізацію. Зрештою, центральні депозитарії записали ці доходи як прибуток на своїх рахунках, і держави-члени почали підвищувати корпоративний податок на цей прибуток", – продовжив він.

У результаті Єврокомісія вирішила, що саме ці доходи слід використовувати для допомоги у відбудові України. Але це є довгостроковою метою, додав співрозмовник журналістів, а зараз же Єврокомісія зосередилась на тому, щоб виокремити доходи від росактивів і "убезпечити" їх.

"Короткострокова мета полягає в тому, щоб переконатися, що це можливо, виконавши два завдання: змусивши центральні депозитарії управляти й реєструвати окремо всі ці доходи, щоб їх можна було чітко ідентифікувати у своїх системах бухобліку, і, по-друге, цей чистий прибуток відсьогодні буде заборонено розподіляти серед акціонерів або інших третіх сторін – він має залишатися в центральному депозитарії", – пояснив високопосадовець ЄС.