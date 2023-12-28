В Україні на свята правоохоронці збільшать кількість поліцейських екіпажів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

"Такі заходи передбачають не лише забезпечення дорожнього руху на автошляхах держави, а також, у разі потреби, надання допомоги водіям", - пояснили в поліції.

Також, за словами правоохоронців, передбачено додаткові слідчо-оперативні та вибухотехнічні групи, а ще створено резерв з числа поліцейських особливого призначення.

Начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв зауважив, що комендантська година на новорічні свята не скасовується.

"Ми з розумінням будемо ставитися до осіб, які порушують комендантську годину у разі крайньої потреби, наприклад, коли люди повертаються з роботи, або їдуть до медичного закладу. Але це поодинокі випадки. Поліцейські будуть реагувати на кожний випадок порушення комендантської години, це стосується як громадян, так і роботи розважальних закладів", - сказав він.

Ахрамєєв наголосив на забороні використання піротехнічній продукції, зокрема салютів та феєрверків.

Раніше очільник МВС Ігор Клименко повідомляв, що в уряді хочуть ввести штрафи для порушників комендантської години. Цьому передували декілька скандалів у Києві та регіонах, пов'язаних з тим, що ресторани працювали під час комендантської години.