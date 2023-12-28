АРМА отримала в управління російських активів на 11,5 млрд грн

Про це з посиланням на Державне бюро розслідувань передає УНН.

"Сума активів, вартість яких наразі визначено, становить 11,5 млрд грн. Водночас на сьогодні підраховано лише незначну частину конфіскованого майна, а загальна сума може сягати сотні мільярдів", - резюмували у відомстві.

За даними ДБР, протягом 2023 року Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) задовольнив позови заяви Міністерства юстиції України щодо застосування санкцій проти громадян рф - олігархів, наближених до президента рф володимира путіна, зокрема Аркадія та Ігоря Ротенбергів, Олега Дерипаски, Євгена Гінєра, Олександра Пономаренка, Олександра Скоробогатька.

У власність нашої держави передано наступні активи:

ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»

ТРЦ «Ocean Plaza», орієнтовною вартістю понад 350 млн дол. США.

88,89% акцій АТ «Перший інвестиційний банк».

Арештовано судом та розглядається ВАКС питання націоналізації наступних активів:

ПрАТ «Рівнеобленерго» (93,2%),

АТ «Херсонобленерго» (99,9 %),

АТ «Чернівціобленерго» (96,8%),

АТ «Житомиробленерго» (95,5%),

ПрАТ «Кіровоградобленерго» (72,9%), а також 7 готелів та 2 ТРЦ, загальною вартістю 2 млрд грн (Гінер).

У ДБР також додали, що націоналізовано різні частки статутного капіталу та майно росіян в інших важливих стратегічних галузях української економіки. Зокрема, це 100% ТОВ "Авангард-Віларті", яке окрім "Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД" володіє ще компанією "Ітодер Інвестментс Лімітед" (Ethoder Investments Limited) та 66,65% "Інвестиційного союзу "Либідь".

"Структури, підконтрольні Олегу Дерепасці, також брали участь в розширенні та реконструкції Дніпро-Бугського морського порту", - резюмували в Державному бюро розслідувань.

У дохід держави повернуто земельні ділянки та нерухоме майно в різних регіонах України, сотні одиниць спеціальної та вантажної техніки. Націоналізовано сотні виробничих приміщень, техніки, складів, які росіяни використовували в Україні для збагачення.

Зокрема, йдеться про: 13 морських суден, 1547 залізничних вагонів, 299 транспортних засобів, 12,3 тис. тонн залізорудної продукції, 87,14 тис. тонн добрив, 1,5 тис. тонн скрапленого газу, 1,1 тис. тонн хімічної продукції, 1,4 тис. тонн будівельних матеріалів, 65 тонн спиртової продукції, 600 тонн продуктів харчування.