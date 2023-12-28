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Гуменюк: росіяни нагнітають ситуацію у Чорному морі

29.12.2023 / 17:27
російські окупанти нагнітають ситуацію у Чорному морі.

І це не штучне нагнітання, сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Дійсно, довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох – два підводних човна і фрегат "Адмірал Макаров". Спорядженість їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку", - повідомила вона.

"Калібри" - це високоточна зброя. Ворог часто спрямовує її на конкретні об'єкти.

"Вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної інфраструктури, критичної, будь-якої промислової інфраструктури, яка важлива для функціонування української економіки. І звісно, припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу", - підкреслила речниця.

Гуменюк
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