Гуменюк: росіяни нагнітають ситуацію у Чорному морі

І це не штучне нагнітання, сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає Gazeta.ua.

"Дійсно, довготривалий час ракетоносії не перебували на бойовому чергуванні. Сьогодні ми зафіксували виведення одразу трьох – два підводних човна і фрегат "Адмірал Макаров". Спорядженість їх разом може сягати 16 "Калібрів". Це дуже потужний сигнал про підвищення ракетної небезпеки на цьому напрямку", - повідомила вона.

"Калібри" - це високоточна зброя. Ворог часто спрямовує її на конкретні об'єкти.

"Вони давно вишукували варіації щодо ураження енергетичної інфраструктури, критичної, будь-якої промислової інфраструктури, яка важлива для функціонування української економіки. І звісно, припортова інфраструктура, яка також не дає спокою ворогу", - підкреслила речниця.