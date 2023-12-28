Юристка розповіла, як відновити посвідчення УБД

Як відновити втрачене або зіпсоване посвідчення учасника бойових дій — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Як відновити посвідчення УБД
Юристка Волонтерського об’єднання ВЕСТА Марина Павленко, розказала, що для відновлення посвідчення УБД чинні військові пишуть рапорт до командира підрозділу, а ветерани — заяву до ТЦК, де описують обставини втрати чи псування посвідчення. Також необхідно зібрати документи залежно від конкретного випадку.
Втрата чи викрадення посвідчення УБД
За словами Марини Павленко, у разі втрати чи викрадення посвідчення УБД необхідно написати відповідну заяву до Нацполіції та дати оголошення про втрату посвідчення і його недійсність з указанням ПІБ власника, серії і номера посвідчення в будь-який з друкованих засобів масової інформації.
Далі необхідно зібрати такі документи:
- рішення про визнання особи учасником бойових дій;
- документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;
- опубліковане оголошення в газеті;
- копію втраченого посвідчення, якщо таке є;
- лист талонів та його копія;
- копію першої сторінки паспорта;
- дві кольорові фотографії 3х4.
Непридатність старого посвідчення
Як зазначає юристка Марина Павленко, у випадку непридатності старого посвідчення треба:
- рішення про визнання особи учасником бойових дій;
- непридатне посвідчення;
- копія цього посвідчення;
- лист талонів та його копія;
- копія першої сторінки паспорта;
- дві кольорові фотографії 3х4.