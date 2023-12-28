Юристка розповіла, як відновити посвідчення УБД

Як відновити втрачене або зіпсоване посвідчення учасника бойових дій — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відновити посвідчення УБД

Юристка Волонтерського об’єднання ВЕСТА Марина Павленко, розказала, що для відновлення посвідчення УБД чинні військові пишуть рапорт до командира підрозділу, а ветерани — заяву до ТЦК, де описують обставини втрати чи псування посвідчення. Також необхідно зібрати документи залежно від конкретного випадку.

Втрата чи викрадення посвідчення УБД

За словами Марини Павленко, у разі втрати чи викрадення посвідчення УБД необхідно написати відповідну заяву до Нацполіції та дати оголошення про втрату посвідчення і його недійсність з указанням ПІБ власника, серії і номера посвідчення в будь-який з друкованих засобів масової інформації.

Далі необхідно зібрати такі документи:

рішення про визнання особи учасником бойових дій;

документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;

опубліковане оголошення в газеті;

копію втраченого посвідчення, якщо таке є;

лист талонів та його копія;

копію першої сторінки паспорта;

дві кольорові фотографії 3х4.

Непридатність старого посвідчення

Як зазначає юристка Марина Павленко, у випадку непридатності старого посвідчення треба: