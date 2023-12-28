Войти | Зарегистрироваться
10:31

суббота,
30 декабря
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Країна Суспільство

Юристка розповіла, як відновити посвідчення УБД

29.12.2023 / 18:30
Бувають випадки, коли посвідчення учасника бойових дій (УБД) загубилось або стало непридатним, особливо якщо йому уже багато років. Його необхідно відновити, адже це один із тих документів, що завжди носять із собою.

Як відновити втрачене або зіпсоване посвідчення учасника бойових дій — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як відновити посвідчення УБД

Юристка Волонтерського об’єднання ВЕСТА Марина Павленко, розказала, що для відновлення посвідчення УБД чинні військові пишуть рапорт до командира підрозділу, а ветерани — заяву до ТЦК, де описують обставини втрати чи псування посвідчення. Також необхідно зібрати документи залежно від конкретного випадку.

Втрата чи викрадення посвідчення УБД

За словами Марини Павленко, у разі втрати чи викрадення посвідчення УБД необхідно написати відповідну заяву до Нацполіції та дати оголошення про втрату посвідчення і його недійсність з указанням ПІБ власника, серії і номера посвідчення в будь-який з друкованих засобів масової інформації.

Далі необхідно зібрати такі документи:

  • рішення про визнання особи учасником бойових дій;
  • документ, що підтверджує прийняття та реєстрацію заяви до Національної поліції щодо втрати (викрадення) посвідчення;
  • опубліковане оголошення в газеті;
  • копію втраченого посвідчення, якщо таке є;
  • лист талонів та його копія;
  • копію першої сторінки паспорта;
  • дві кольорові фотографії 3х4.

Непридатність старого посвідчення

Як зазначає юристка Марина Павленко, у випадку непридатності старого посвідчення треба:

  • рішення про визнання особи учасником бойових дій;
  • непридатне посвідчення;
  • копія цього посвідчення;
  • лист талонів та його копія;
  • копія першої сторінки паспорта;
  • дві кольорові фотографії 3х4.
Павленко, УБД
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
30 декабря
29 декабря
28 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.