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Власть пытается завуалировать расправу с Медведчуком под борьбу с олигархами, – Павленко

16.03.2021 / 13:18
Когда стало очевидно, что все последние действия Президента Зеленского направлены конкретно против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, власть пытается завуалировать расправу с оппозицией под борьбу с олигархами.

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Парламентарий подчеркнул, что власть использует СНБО, как площадку для сведения счетов с Медведчуком, используя методы, граничащие с нарушением Конституции и законов Украины.

«Они сейчас продолжают преследовать оппозицию, они продолжают преследовать конкретных оппозиционных лидеров. В данном случае основной удар идет на Виктора Медведчука, как ключевого оппонента власти, которого, возможно, больше всего боятся», – сказал Павленко.

Также он отметил, что наряду с фамилией Медведчука власть начала озвучивать фамилии других олигархов только для того, чтобы завуалировать сведение счетов с оппозицией.

«Почему появились другие олигархи? Потому что надо как-то это разбить, баланс показать, мол, это не только против оппозиции, а у них ко всем такое отношение», – резюмировал политик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от ОПЗЖ готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.

Медведчук, Зеленский, Павленко
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