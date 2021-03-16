Власть пытается завуалировать расправу с Медведчуком под борьбу с олигархами, – Павленко

Об этом в эфире телеканала «Первый Независимый» сказал народный депутат Украины от ОПЗЖ Юрий Павленко.

Парламентарий подчеркнул, что власть использует СНБО, как площадку для сведения счетов с Медведчуком, используя методы, граничащие с нарушением Конституции и законов Украины.

«Они сейчас продолжают преследовать оппозицию, они продолжают преследовать конкретных оппозиционных лидеров. В данном случае основной удар идет на Виктора Медведчука, как ключевого оппонента власти, которого, возможно, больше всего боятся», – сказал Павленко.

Также он отметил, что наряду с фамилией Медведчука власть начала озвучивать фамилии других олигархов только для того, чтобы завуалировать сведение счетов с оппозицией.

«Почему появились другие олигархи? Потому что надо как-то это разбить, баланс показать, мол, это не только против оппозиции, а у них ко всем такое отношение», – резюмировал политик.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинская власть не гнушается никакими методами в борьбе с оппозицией: личные репрессии, возбуждение уголовных дел, давление на бизнес. Однако политик подчеркнул, что он и депутаты от ОПЗЖ готовы жертвовать личными интересами ради того, чтобы остановить беспредел команды Зеленского и не позволить узурпировать власть в стране.