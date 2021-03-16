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Семилетнюю Марию Борисову убили в вечер ее исчезновения - полиция

16.03.2021 / 13:43
Жительницу Херсонщины, семилетнюю Марию Борисову, убили в тот же вечер, 7 марта, когда она исчезла.

Об этом во время пресс-конференции заявил заместитель начальника Главного управления Нацполиции в Херсонской области - начальник следственного управления Николай Вербицкий.

«Этот вопрос мы задали эксперту официально в постановлении о назначении экспертизы. Еще официально заключение экспертизы не готово... Но судебно-медицинский эксперт с уверенностью сообщил, что по всем признакам, которые он увидел на трупе, смерть наступила именно 7 марта вечером, когда пропала девочка », - рассказал Вербицкий.

Как отметили во время пресс-конференции полицейские, точно известно, что тело ребенка перенесли в здание, где его нашли 11 марта (недостроенный, без крыши, сарай перед этим проверяли и, кроме того, то, что мешка с телом там раньше не было, зафиксировал дрон). Сейчас предположений, где именно мог подозреваемый прятать тело ребенка, в полиции не озвучивают - проводятся экспертизы. Как отмечалось на пресс-конференции, квартиру подозреваемого осматривали (это был визуальный осмотр) 8 марта и ничего подозрительного не заметили.

Напомним, тело 7-летней Марии Борисовой, которая исчезла вечером 7 марта, обнаружили 11 марта в поселке Счастливом во время повторного осмотра территории населенного пункта в недостроенной нежилой постройке. Предварительной причиной смерти девочки является механическая асфиксия, то есть удушение.

14 марта сообщили о подозрении в изнасиловании и умышленном убийстве малолетнего ребенка 62-летнему мужчине, который ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Он - житель поселка и знакомый семьи погибшей.

Подозреваемый в убийстве и изнасиловании мужчина жил неподалеку от отца девочки, есть результаты экспертизы, которые указали, что именно подозреваемый причастен к изнасилованию и убийству ребенка.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) и ч. 4 ст. 152 (Изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Источник

убийство, Мария Борисова
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