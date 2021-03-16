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Ремни безопасности и превышение скорости: как теперь будут штрафовать украинцев

16.03.2021 / 13:12
В Украине после вступления в силу закона об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения, который Верховная Рада приняла 16 февраля, сроки лишения лица права управления транспортным средством будут плюсоваться.

Об этом на брифинге 15 марта сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Хочу отметить, что срок лишения права управления (за нарушение ПДД) сейчас будет суммироваться, а не замещаться новым сроком. Например, если лицо было лишено права управления сроком на 1 год, то в случае совершения правонарушения второй раз, уже срок в 1 год раньше заменялся сроком в 3 года. Сейчас эти сроки будут плюсоваться, то есть это уже будет 1 + 3 года ", - сообщил Белошицкий.

Он добавил, что рассмотрение дела по статье 130 КУоАП (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) в соответствии с изменениями в законодательстве, может продолжаться в судах в течение года (до этого действовал срок в 3 месяца - ред.).

"Этим законом устраняется возможность избежать отбывания наказания (за нарушение ПДД в состоянии алкогольного, наркотического или иного вида опьянения - ред.) или значительного смягчения такого наказания по результатам рассмотрения дела и процедурных моментов. Избежание ответственности за такое уголовное правонарушение будет невозможным в связи с действенным примирением, передачей лица на поруки, и тому подобное. Также здесь не будет применяться освобождение от отбывания наказания с испытанием, условно-досрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким, амнистия и помилование. Все эти инструменты смягчения наказания или избежание его будут недоступны для тех, кто совершит такое правонарушение в состоянии опьянения ", - сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции.

В то же время, по его информации, этим законом изменяются и штрафы в сфере безопасности дорожного движения за отдельные виды нарушений.

"В частности, штраф по превышению скорости на более 20 км\ч испытывает небольшое увеличение - с 255 грн до 340 грн. Штраф по превышению скорости на более 50 км\ч будет новым - в 1700 грн, напоминаю, что была здесь сумма в 510 грн ", - сказал он, уточнив, что в 40 процентах случаев всех ДТП с пострадавшими и погибшими причиной аварий является именно превышение скорости.

Также, как отметил Белошицкий, за неиспользование ремней безопасности или мотошлемов будет установлен штраф в 510 грн, до этого был в 51 грн.

"В отношении грязных, неосвещенных или установленных с нарушением номерных знаков - распространенного такого нарушения, - будет ответственность в 850 грн, а раньше за это была предусмотрена ответственность в 170 грн. Повторное нарушение в течение года, касающееся этого (нарушения правил пользования номерным знаком при эксплуатации автомобиля - ред.), - предусматривается ответственность в 1700 грн, раньше здесь была сумма в 255 грн ", - сообщил он.

Как сообщалось, Верховная Рада 16 февраля приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения". Соответствующее решение поддержали 325 народных депутатов.

12 марта Президент Владимир Зеленский подписал закон об усилении ответственности за нарушение безопасности дорожного движения.

Источник

штраф, ДТП
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