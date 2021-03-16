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Первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65% - Зеленский

16.03.2021 / 12:51
Необходимость повторного вакцинирования от COVID-19 отметил президент Украины Владимир Зеленский на селекторном совещании по вопросам предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба главы государства.

"Нужно объяснять людям, что первая прививка против коронавируса снижает вероятность заражения на 65%. Так что шансы на заражение все равно остаются. И только после второй дозы создается полная защита от этой опасности. Поэтому мы не должны забывать о масках даже сейчас, когда вакцинация уже идет", - подчеркнул Зеленский.

В рамках совещания в Министерстве здравоохранения сообщили, что побочные эффекты проявляются только в 0,8% случаях. Тяжелых случаев не зафиксировано.

В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль проинформировал, что за последнюю неделю увеличилось количество коек интенсивной терапии, занятых больными COVID-19. По его словам, если на позапрошлой неделе была заполнена треть мест, то сейчас - почти половина: 2212 из 4 694.Задействованных аппаратов ИВЛ сегодня 1072 - наибольшее количество с начала пандемии в Украине.

"Это подтверждает негативную динамику и сложный ход заболеваемости. На Ивано-Франковщине произошла стабилизация ситуации с введением "красного" уровня эпидемической опасности, но пока область остается в числе лидеров по количеству активных больных - 17 994. Больше всего их в Киеве - 44 600. Среди лидеров также Винницкая (15 133) и Черновицкая (14 220) области. Всего в Украине в настоящее время 213 000 активных больных", - сказал глава правительства.

В свою очередь, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам уже официально заявило, что вакцина AstraZeneca не увеличивает риск образования тромбов.

В селекторном совещании приняли участие представители правительства и правоохранительных органов.

Источник

прививка, COVID-19
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