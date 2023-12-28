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загарбники у Криму склали з минулого року 590 протоколів за «дискредитацію» армії рф, - ЗМІ

29.12.2023 / 10:12
У тимчасово окупованому Криму загарбники склали з березня минулого року 590 протоколів за «дискредитацію» армії рф.

Про це повідомляє "Кримський процес", передає Укрінформ.

"Станом на 28 грудня 2023 року російські силовики на півострові склали 590 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 20.3.3 КоАП «Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання збройних сил російської федерації», - йдеться у повідомленні.

Експерти зазначили, що за результатами спостережень, які проводяться з березня 2022 на півострові почали переслідувати громадянське населення за висловлювання думки щодо повномасштабної військової агресії російських військ, а згодом перевели ці переслідування на інструмент боротьби з проявами українських настроїв.

Із загальної кількості правозахисники зафіксували лише 37 випадків, коли протоколи не було розглянуто або провадження припинено, а також у 7 випадках судові процеси ще не відбулися. У решті випадків суди виносили рішення про винність залучених осіб. При цьому процеси часто супроводжувалися численними порушеннями стандартів доступу до справедливого правосуддя.

Серед інших поширених порушень — позбавлення права на допит свідків, які виступають зі свідченнями проти відповідальності. Досить поширена практика, коли внаслідок побутових конфліктів одна зі сторін звинувачує іншу в усних висловлюваннях на підтримку України. При цьому російський "суд" спирається лише на письмові свідчення невідомих осіб, не викликаючи їх для допиту на судове засідання та не вивчаючи обставин.

Крім цього, "суди " нехтують лінгвістичною експертизою при розгляді справ, пов'язаних із дискредитацією, не будучи фахівцями в галузі російської мови.

Найчастішими фразами, що зустрічаються в соціальних мережах кримчан, які російські "суди" розцінюють як публічний вислів «незгоди з діями збройних сил російської федерації щодо проведення спеціальної військової операції» є «Слава Україні» та висловлювання про російський військовий корабель. Проте залучають і за менш очевидні речі, такі як репост інтерв'ю Андрія Макаревича, фотографії п'ятнадцятирічної давності під час служби в армії, гучне прослуховування новин українських каналів з описом обставин ракетного удару по Штабу Чорноморського флоту в Севастополі тощо.

Крим
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