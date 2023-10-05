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ФРН: Незважаючи на останні події в США, підтримка України з боку партнерів буде продовжена

05.10.2023 / 10:12
Довгострокова підтримка боротьби України проти загарбників з боку партнерів буде продовжена, незважаючи на останні політичні події в Сполучених Штатах.

Таке переконання висловив заступник речника Федерального уряду Німеччини Вольфганг Бюхнер на брифінгу в середу, передає Укрінформ.

Він нагадав, що напередодні відбулася конференція у телефонному режимі між канцлером ФРН Олафом Шольцем, президентом США Джо Байденом і керівниками ще низки держав, під час якої її учасники в черговий раз підкреслили, що будуть продовжувати підтримувати Україну в її оборонній боротьбі стільки, скільки треба.

«Коаліція залишається у силі, вона буде підтримувати Україну як і раніше… Чіткий меседж, який був наданий вчора на телеконференції канцлера з американським президентом і іншими главами держав і урядів, полягає в тому, що Україна може продовжувати покладатися на підтримку партнерів… Ми твердо виходимо з того, що нічого не зміниться у підтримці України», - сказав Бюхнер.

Власне внутрішньополітичні події в США в Берліні не коментують.

Байден, Бюхнер
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