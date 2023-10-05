Мюллер: У 2024 році Польща почне скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України

Про це заявив представник польського уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю агентству PAP.

"... Ці рішення (про надання фінансової допомоги - ІФ-У), які були ухвалені після початку війни, є тимчасовими, і це все, що я можу сказати", - відповів Мюллер на запитання про продовження допомоги українським біженцям.

Водночас польський політик зазначив, що етап, коли "українці масово втекли зі своєї країни від війни, вже позаду", тому рішення про фінансову допомогу поступово скасовуватимуть, що випливає із закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України".

Мюллер додав, що, ймовірно, термін скасування дії допомоги почнеться "в першому кварталі" наступного року.