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18:30
Президент Чехії звернувся до Євросоюзу: Якщо Україна впаде – це буде наша найбільша помилка
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15:23
Reuters: Країни Євросоюзу досягли домовленості щодо реформування міграційної політики
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14:21
CNN: США може передати Україні конфісковану іранську стрілецьку зброю та патронів до неї
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10:12
ФРН: Незважаючи на останні події в США, підтримка України з боку партнерів буде продовжена
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09:10
Мюллер: У 2024 році Польща почне скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України
- 18:30
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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17:27
Financial Times: Після вступу до ЄС Україна зможе отримати близько €186 млрд
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16:25
Уряд Угорщини хоче отримати гарантії, що OTP Bank більше не потрапить до переліку спонсорів війни
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13:19
Економіст нагадав основи успішного розвитку банківської системи
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15:23
Федоров: У Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків
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CNN: США можуть урізати низку програми підтримки України
- 17:27
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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