Войти | Зарегистрироваться
23:58

четверг,
05 октября
Онлайн
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Країна
Зеленський: Потрібна система превенції агресій через раннє реагування
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
Країна
Кулеба анонсував проведення міжнародного оборонного форуму
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Світ Суспільство

Мюллер: У 2024 році Польща почне скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України

05.10.2023 / 09:10
Польща буде поступово скасовувати надання фінансової допомоги біженцям з України у 2024 році, оскільки ухвалене раніше рішення є тимчасовим.

Про це заявив представник польського уряду Пьотр Мюллер в інтерв'ю агентству PAP.

"... Ці рішення (про надання фінансової допомоги - ІФ-У), які були ухвалені після початку війни, є тимчасовими, і це все, що я можу сказати", - відповів Мюллер на запитання про продовження допомоги українським біженцям.

Водночас польський політик зазначив, що етап, коли "українці масово втекли зі своєї країни від війни, вже позаду", тому рішення про фінансову допомогу поступово скасовуватимуть, що випливає із закону від 12 березня 2022 року "Про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території України".

Мюллер додав, що, ймовірно, термін скасування дії допомоги почнеться "в першому кварталі" наступного року.

Польща
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
5 октября
4 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.