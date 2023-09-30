КС Молдови дозволив членам проросійської партії "Шор" брати участь у виборах

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на молдовський телеканал TV8.

Судді молдовського Конституційного суду 3 жовтня розглянули скаргу п’яти депутатів від розпущеного "Шору", зокрема його колишньої віцеголови й фігурантки кримінальних проваджень Марини Таубер, з вимогою визнати неконституційною статтю Кодексу про вибори, яка забороняла їм обиратись на посади.

Після семи раундів дебатів суд вирішив прийняти скаргу незалежних депутатів і визнати оспорювані положення Кодексу про вибори неконституційними.

Таким чином, члени розпущеної та визнаної неконституційною партії "Шор" тепер мають право брати участь у місцевих виборах 5 листопада, а також у виборах, які відбудуться в Молдові протягом наступних п'яти років.

Як зазначає TV8, рішення є остаточним, оскарженню не підлягає та набуває чинності з дня його ухвалення.