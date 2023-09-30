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14:21
КС Молдови дозволив членам проросійської партії "Шор" брати участь у виборах
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09:10
Столтенберг: Байден провів розмову із союзниками на підтримку України
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09:10
Боррель: Сподіваюся ЄС зможе узгодити безпекову допомогу Україні на 2024 рік
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15:23
Байрактар: Питання про надання Україні оновлених дронів в процесі розгляду
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11:14
Сунак: Поки Британія не збирається відправляти своїх військових інструкторів в Україну
- 14:21
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Шмигаль: Україна змінюється та наближається до Європи05.09.2023 / 10:12Последние новости рубрики
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15:23
Федоров: У Дії запустили послугу повернення коштів для вкладників збанкрутілих банків
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12:16
CNN: США можуть урізати низку програми підтримки України
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10:12
Рекрут: З початку повномасштабного вторгнення ФГВФО виплатив понад 8,3 млрд грн
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16:25
Дученко: Подорожчання хліба почнеться вже в жовтні і складе приблизно 5%
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ОГТСУ: У вересні Україна отримала майже 1 млрд кубометрів газу з країн ЄС та Молдови
- 15:23
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Стрімкі хвилі тривоги: розшифровуємо панічні атаки23.09.2023 / 21:35Тривожні розлади, які часто супроводжуються неконтрольованими проявами страху та паніки, здатні суттєво погіршити якість життя. Вони можуть проявлятися у вигляді різних симптомів. Розуміння суті та причин цих розладів може бути першим кроком до ефективного лікування та повернення до здорового життя.
Какие алкогольные напитки подходят для различного отдыха07.08.2023 / 23:36
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Проверка по номеру авто: алгоритм действий с YouControl04.09.2023 / 01:16Последние новости рубрики
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