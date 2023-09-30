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Столтенберг: Байден провів розмову із союзниками на підтримку України

04.10.2023 / 09:10
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав "хорошою" телефонну розмову президента США Джо Байденом із союзниками на підтримку України, яка протистоїть російській агресії.

Про це він написав на своїй сторінці у Х (раніше - Twitter).

"Хороша телефонна розмова з лідерами НАТО, організована президентом США. Оскільки росія продовжує свою жорстоку війну, ми всі прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - повідомив Столтенберг.

Байден, Столтенберг
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