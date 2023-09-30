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Боррель: Сподіваюся ЄС зможе узгодити безпекову допомогу Україні на 2024 рік

03.10.2023 / 09:10
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок висловив сподівання, що країни Євросоюзу до кінця цього року зможуть узгодити безпекову допомогу Україні на 2024 рік на EUR5 млрд.

"Я пропоную створити з коштів Європейського фонду миру новий фонд у EUR5 млрд для України на 2024 рік. Сподіваюся, ми зможемо досягти угоди до кінця року, коли нам потрібно буде домовитися про фінансові плани на багато років уперед", - сказав він на пресконференції за підсумками зустрічі глав МЗС ЄС у Києві.

За його словами, міністри на зустрічі зробили основний акцент на допомозі Києву, зокрема військовій.

"Ми обговорили зобов'язання у безпековій сфері, які ми хочемо надати Україні", - зазначив він.

"Найтвердіші зобов'язання у безпековій сфері, які ми можемо надати Україні, - це членство в ЄС", - наголосив Боррель.

Боррель
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