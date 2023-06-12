Конституційний суд Молдови перевірить діяльність популістської партії "Шор"

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

На засіданні 14 червня представники уряду і партії "Шор" виступили із заключними ремарками, після чого суд оголосив перерву до 19 червня. У понеділок очікується рішення суду щодо того, чи суперечить основному закону діяльність партії "Шор".

Уряд Молдови звернувся до КС із проханням перевірити партію на конституційність за четвертим пунктом 41 статті конституції, яка визначає, що партії та громадсько-політичні об’єднання, діяльність яких спрямована "проти політичного плюралізму, принципів правової держави, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності" є неконституційними.

Представники уряду наполягають, що партія неодноразово порушувала законодавство щодо фінансування політичних сил та співпрацює з росією з метою дестабілізації ситуації у Молдові, згадують і те, що лідер політсили Ілан Шор у санкційному списку США та фігурант справи про "крадіжку мільярда".

Адвокати "Шор" стверджують, що партія вже отримала покарання за фінансові порушення, тож визнання її неконституційною можна розцінювати як повторне покарання за те саме порушення.